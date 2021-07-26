Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü, Sulawesi'ye bağlı kıyı kenti Luwuk'un 97 kilometre batısı olan depremin, 10,7 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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