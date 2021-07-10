Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG) tarafından yapılan açıklamada, Sulawesi Adası açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Merkez üssü Melonguane'nin 112 kilometre güneybatısı olan depremin deniz yüzeyinin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiği aktarıldı. Yerel saatle 07.43'te meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.

Öte yandan, Sulawesi Adası açıklarında dün 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. - JAKARTA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Sezen Aksu Ebru Gündeş Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 09:35:57. #1.15#

title