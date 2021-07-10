Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel

KUALA Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUALA Endonezya'nın Sulawesi Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 07.43'te deniz yüzeyinin 23 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Malonguane kentinin 112 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Sarsıntının Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Can kaybının yaşanmadığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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