Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

26.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:30
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, (EMSC) Endonezya'nın Tanimbar bölgesinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. EMSC, depremin yerin 49 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı ve herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Endonezya, güçlü depremleriyle bilinen Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor.

Kaynak: İHA

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