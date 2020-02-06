Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:56
Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinde 6,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyinde Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 160 kilometre kuzeybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken, 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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