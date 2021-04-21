Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı
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Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandı
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Endonezya'da 53 kişilik mürettebatıyla kaybolan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait denizaltıyı arama faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Ülke basınındaki habere göre, askeri yetkililer, KRI Nanggala-402 adlı denizaltı ile gece saat 03.00 civarında irtibatın kesildiğini duyurdu.

Yetkililer, denizaltıda 53 personelin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarına başlandığı bilgisini paylaştı.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetler Komutanı Mareşal Hadi Tjahjanto, basına yaptığı açıklamada, denizaltının, Bali adasının 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğunu kaydetti.

Denizaltının, eğitim faaliyetleri kapsamında göreve çıktığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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