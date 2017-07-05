Endonezya'da 5 Kişiyi Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi

Endonezya'nın Papua eyaletinde 5 yolcusu bulunan küçük bir uçakla irtibat kesildi.





Resmi haber ajansı Antara'nın haberine göre, Emniyet Müdürü Yardımcısı Yan Reba, yerel saatle 14.00'te Wamena Havalimanı'ndan hareket eden uçakla kalkıştan 10 dakika sonra irtibatın kesildiğini belirtti.



Uçağı arama çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Reba, uçağın güzergahında olumsuz hava koşullarının bulunduğu bilgisini paylaştı.



Pilatus tipi tek motorlu uçağın Papua eyaletinin Wamena kentinden Derakma'ya hareket ettiği bildirildi.



Orta Cava'daki Sileri Yanardağı bölgesinde de iki gün önce bir arama helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti.