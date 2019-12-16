Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.12.2019 06:50 | Son Güncelleme: 16.12.2019 06:50
Endonezya'da 5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde 5 büyüklüğünde meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Nias bölgesinin 138 kilometre güneybatı açıklarındaki depremin, yerin 24 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Kaynak: AA
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