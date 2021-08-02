Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Papua bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Papua bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tual kentinin 180 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 5,9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yerin 13 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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