Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

12.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:06
Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, (USGS) merkez üssü Papua'nın Nabire kasabası olan depremin derinliğinin yaklaşık 10 kilometre ölçüldüğünü duyurdu.

Büyüklüğü 5,9 olan deprem kaynaklı şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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