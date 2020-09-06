Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem
06.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 06.09.2020 07:34

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Batı Halmahera bölgesinin 112 kilometre kuzeybatı açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Bölgedeki Ternate, Sofifi, Tahuna ve Manado gibi çeşitli yerlerde de hissedilen depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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