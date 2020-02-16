Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.?
16.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:33
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com