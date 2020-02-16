Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.?

16.02.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:33
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.?


Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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