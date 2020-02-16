Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

16.02.2020 03:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 03:52
Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın eyaletinde 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Doğu Seram bölgesinin 117 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin 28 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.?

Depremde, can ve mal kaybı olup olmadığıyla ilgili bilgi verilmedi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem sonrası tsunami uyarısı yapmadı.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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