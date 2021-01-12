Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

12.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 22:20
Endonezya'da 5.7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edildi.

Endonezya'nın Batı Papua bölgesindeki Irian Jaya bölgesinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edilirken; ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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