Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,5 büyüklüğünde deprem
13.07.2020 06:17 | Son Güncelleme: 13.07.2020 06:20

Endonezya'nın Açe eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Banda Açe'nin 121 kilometre güneybatı açıkları olan depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, sarsıntının Sabang ve Sigli bölgelerinde de hissedildiği bilgisini paylaştı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

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