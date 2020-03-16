Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.03.2020 06:02 | Son Güncelleme: 16.03.2020 06:02
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Kodi-Sumba bölgesinin 147 kilometre güneybatısında olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.
Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Kaynak: AA