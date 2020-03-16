Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Kodi-Sumba bölgesinin 147 kilometre güneybatısında olan depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Kaynak: AA