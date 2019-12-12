Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

12.12.2019 05:58 | Son Güncelleme: 12.12.2019 05:58
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın eyaletinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Tanimbar Adaları'nın 188 kilometre kuzeybatı açıklarındaki depremin, 170 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremde, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı, deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 36 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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