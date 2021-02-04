Endonezya'da 5.2'lik depreme böyle yakalandılar
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Endonezya'da 5.2'lik depreme böyle yakalandılar

04.02.2021 16:23 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:27
Endonezya'da 5.2'lik depreme böyle yakalandılar

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde meydana gelen 5.2'lik depremde bölge halkının yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesinde meydana gelen 5.2'lik depremde bölge halkının yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Endonezya'nın Batı Sulawesi bölgesindeki Mamuju kenti yakınlarında dün yerel saatle 16.25'te 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen depremde, bölge halkı büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, birçok kişinin deprem anında panik olarak evlerinden ve iş yerlerinden sokağa döküldüğü görüldü.

ARTÇI SARSINTILAR SÜRÜYOR

 Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), ülkede dün ve bu sabah olmak üzere 5'ten fazla artçı deprem hissedildiğini açıkladı.

Öte yandan, Endonezya'da, 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami; Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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