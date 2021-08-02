Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'na bağlı Tobelo bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın doğusundaki Halmahera Adası'na bağlı Tobelo bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tobelo bölgesinin 66 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 5,1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Yerin 123 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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