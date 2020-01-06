Endonezya'da 4 katlı bina çöktü
Haberler » Güncel » Endonezya'da 4 katlı bina çöktü - Haber

Endonezya'da 4 katlı bina çöktü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.

06.01.2020 07:20 | Son Güncelleme: 06.01.2020 07:20
Endonezya'da 4 katlı bina çöktü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.

TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.

Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.

Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler