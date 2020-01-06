Endonezya'da 4 katlı bina çöktü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 4 katlı binanın çöktüğü bildirildi.
TVOne kanalının haberine göre, başkentin batısındaki Slipi bölgesinde 4 katlı iş merkezinde kısmı çökme meydana geldi.
Olayda 3 kişinin yaralandığı belirtilerek, çökmenin gerçekleştiği bölümün giriş katında market olması nedeniyle enkaz altında çok sayıda kişinin bulunmasından endişe edildiği vurgulandı.
Henüz nedeni bilinmeyen kazada, arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.