Endonezya'da 33 Kovid-19 hastası sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti
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Endonezya'da 33 Kovid-19 hastası sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti

Endonezya'da 33 Kovid-19 hastası sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın Java Adası'ndaki bir devlet hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 33 hastanın oksijen stoklarının bitmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yogyakarta şehrinde bulunan Dr. Sardjito Hastanesi sözcüsü Banu Hermawan, tedarikçilerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle sıvı oksijenin bitmesi sonucu Kovid-19 enfeksiyonunu şiddetli geçiren 33 hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sözcü Hermawan, şehrin en büyük hastanesindeki oksijen kıtlığının, durumu kötüleşen Kovid-19 hastalarının sayısının artmasından kaynaklandığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
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Endonezya'da 33 Kovid-19 hastası sıvı oksijen yokluğu nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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