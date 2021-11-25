Endonezya'da 2020'de yürürlüğe giren tartışmalı istihdam yasası anayasaya aykırı bulundu

Endonezya'da Anayasa Mahkemesi, geçen yıl yürürlüğe giren tartışmalı istihdam yasasının anayasaya aykırı olduğuna ve iki yıl içinde değiştirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bir özel sektör işçisinin, 4 öğrencinin ve Endonezya İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (KSPI) yasanın çıkarılmasında usule aykırı hareket edildiği iddiasıyla yaptıkları başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 5 üyeden 4'ünün oyuyla söz konusu paketin çıkarılmasında sürecin yeterince şeffaf işletilmediğine ve usule aykırı hareket edildiğine karar verdi.

Yasanın 2 yıl içinde değiştirilmesine karar veren mahkeme, o vakte kadar yasanın yürürlükte kalmasını ancak yasa ile bağlantılı geniş çaplı düzenlemelerin askıya alınmasını istedi.

Baş Yargıç Anwar Usman, mahkemenin kararının uygulanmaması halinde yasanın "kalıcı olarak anayasaya aykırı" sayılacağını ve yasa ile değiştirilen mevzuatların yeniden yürürlüğe gireceğini belirtti.

5 Ekim 2020'de onaylanan yasa, işçi haklarını ihlal ettiği ve çevreye zarar verdiği gerekçesiyle çok sayıda öğrenci ve işçi tarafından protesto edilmişti.

Yasa, işçi sözleşmelerinde süre sınırının kaldırılması, 2 gün olan haftalık iznin 1 güne düşürülmesi ve maaş ücret miktarının iş verenin tekeline bırakılmasının önünü açtığı için tartışmalara neden olmuştu.

Aynı zamanda yatırım teşviki amacıyla orman ve arazi alanlarında işletme izinlerinin kolaylaştırılmasını ve ormanlık alanları koruyan yasal düzenlemelerin gevşetilmesini öngören yasa çevreciler tarafından eleştirilmişti.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve hükümeti, yasa ile yabancı yatırımın önündeki bürokratik engelleri kaldırmayı ve yeni iş alanları yaratmayı amaçladıklarını savunmuştu.

AA / Şeyma Uzundere - Son Dakika Haberleri

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