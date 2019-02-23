Endonezya'da 18 Balıkçı Teknesi Yandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Muara Baru Limanı'nda bağlı 18 balıkçı teknesi yandı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangının kısa sürede limandaki teknelere yayıldığı belirtildi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri karadan ve denizden müdahalede bulundu. Saatlerce süren söndürme çalışmaları sonrası 18 teknenin söndürüldüğü; teknelerin kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA