Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Kocatepe Camii'ni Gezdi
Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Kocatepe Camii'ni gezdiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ankara Kocatepe Camii'ni gezdi.
Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Kocatepe Camii'ni gezdi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Ankara Kocatepe Camii'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Widodo'ya, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo, Kocatepe Camii'ni gezdi. Cumhurbaşkanı Widodo'ya, Diyanet İşleri Başkanı Görmez eşlik etti. Daha sonra Widodo ile Görmez baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.