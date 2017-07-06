Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo onuruna resmi öğle yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo onuruna resmi öğle yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen yemeğe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ katıldı.