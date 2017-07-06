Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile baş başa görüştü.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.



Türkiye ile Endonezya arasında bazı alanlarda yapılacak anlaşmaların imza töreni Erdoğan ve Widodo huzurunda gerçekleştirilecek. İki cumhurbaşkanı, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.



Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.