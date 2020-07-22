Endonezya, Çinli şirketin geliştirdiği Kovid-19 aşısından üretecek Endonezya, Çinli ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan üretmeyi planlıyor.

Endonezya, Çinli ilaç şirketinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıdan üretmeyi planlıyor.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech'in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama denemesinde Endonezya'nın 1620 gönüllüyle yer alacağını ifade etti.

Klinik testlerin tamamlanmasını beklediklerini aktaran Widodo, olumlu sonuç alınması durumunda aşının devlete ait ilaç şirketi Bio Farma tarafından üretimine başlanacağını ve 100 milyon doz üretmeyi planladıklarını belirtti.

Öte yandan Bio Farma Genel Direktörü Honesti Basyi, ocak ayına kadar sürecek deneylerin sorunsuz bitmesi durumunda 2021'in ilk çeyreğinde üretime başlayacaklarını bildirdi.

Sinovoc Biotech, 15 Haziran'da, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA