Endonezya: Çin'e ait potansiyel Kovid-19 aşısı yüzde 97 oranında etkili

Endonezya, 3. faz çalışmalarında yer aldığı Çin'e ait potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yüzde 97'ye varan oranda etkili olduğunu bildirdi.

Devlete ait ilaç şirketi Bio Farma Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Setiawan, yaptığı açıklamada, son klinik çalışmalarda elde ettikleri ön verilere göre Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşının yüzde 97'ye kadar etkinlik gösterdiğini belirtti.

Setiawan, son bulguların nihai bir sonuç olmadığını ve yürütülen 3. faz klinik çalışmalarının sonucunun gelecek ay başında ortaya çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Iwan Setiawan, toplu aşılama süreci öncesinde söz konusu aşının acil kullanım izni için de Gıda ve İlaç Ajansının (BPOM) onayını beklediklerini vurguladı.

Ağustosta 3. aşama klinik çalışmalara başlanmıştı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldıklarını ve gelecek ay başına kadar da 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını açıklamıştı.

Endonezya, 11 Ağustos'ta yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc'a ait Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur