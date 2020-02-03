Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
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Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.

03.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:27

salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı. View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
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