Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
03.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:27
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı. View on euronews
Kaynak: Euronews.com