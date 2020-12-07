Endonezya, Çin'den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı
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Endonezya, Çin'den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

07.12.2020 07:19 | Son Güncelleme: 07.12.2020 07:22
Endonezya, Çin'den Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını teslim aldı

Endonezya, Çin'den ilk parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Endonezya, Çin'den ilk parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını teslim aldı.

Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech tarafından geliştirilen "CoronaVac" adlı aşıdan 1,2 milyon dozu kapsayan ilk sevkiyatın gerçekleştiğini belirtti.

Widodo, toplu aşılama çalışmaları kapsamında gelecek ay başına kadar 1,8 milyon doz daha alım yapmayı planlandıklarını belirterek, aşılama sürecinin ne zaman başlayacağına ilişkin ise net bir tarih vermedi.

Sinovoc ile yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşı alımı için iş birliği yapan Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısı için de 100 milyon dozluk anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Agus Putranto, geçen hafta, devlete ait PT Bio Farma, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, BioNTech, Sinopharm ve Sinovac şirketlerine ait potansiyel aşıların ülkede kullanımı olası Kovid-19 aşıları arasında yer aldığını bildirmişti.

Öte yandan Endonezya, 11 Ağustos'ta, yaklaşık 2 bin gönüllüyle Sinovoc'a ait Kovid-19 aşı adayının üçüncü aşama klinik çalışmalarına başlamıştı.

Ülkede bugüne kadar 575 bin 796 kişi Kovid-19'a yakalanırken, ölenlerin sayısı sayısı 17 bin 740'a yükseldi, 474 bin 771 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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