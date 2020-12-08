Endonezya: "Çin aşısı yüzde 97 etkinlik gösterdi"
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Endonezya: "Çin aşısı yüzde 97 etkinlik gösterdi"

08.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:00
Endonezya:

Endonezya firması PT Bio Farma tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından korona virüse karşı geliştirilen korona virüs aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Endonezya firması PT Bio Farma tarafından yapılan açıklamada, Çin tarafından korona virüse karşı geliştirilen korona virüs aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu.

Endonezya firması, Çin tarafından geliştirilen korona virüs aşısı Sinovac'ın ara sonuçlarda yüzde 97 etkinlik gösterdiğini duyurdu. Bio Farma Sözcüsü Iwan Setiawan, "Klinik araştırma ekibimiz, bir ay içinde elde edilen ara veriler aşı adayının yüzde 97 etkinlik gösterdiğini ortaya koydu" dedi. Endonezya'nın devlet şirketi Bio Farma'nın Kurumsal İletişim Başkanı Iwan Telef ise etkinlik oranının bir aylık bir klinik araştırmanın ön verilerine dayandığını ve nihai oranın Ocak ayında kararlaştırılacağını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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