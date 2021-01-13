Endonezya, Çin aşısı CoronaVac'ı uygulayan ilk ülke oldu
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Endonezya, Çin aşısı CoronaVac'ı uygulayan ilk ülke oldu

13.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:49
Endonezya, Çin aşısı CoronaVac'ı uygulayan ilk ülke oldu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği CoronaVac'ı aşısını olan ilk devlet başkanı oldu.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin'in koronavirüse karşı geliştirdiği CoronaVac'ı aşısını olan ilk devlet başkanı oldu.

Endonezya Gıda ve İlaç Kurumu, Çinli Sinovac şirketinin corona virüs aşısı CoronaVac'a acil kullanım onayı vermesinin ardından aşı uygulaması bugün başladı. Çin'in koronavirüs aşısını ilk uygulayan Endonezya, toplu aşı kampanyasını Devlet Başkanı Widodo'nun liderliğinde başlattı. CoronaVac aşısını kameralar önünde olan Widodo, ülkede toplu aşı kampanyasını başlattı. Endonezya Çinli Sinovac'ın koronavirüs aşısı CoronaVac'ı uygulayan ilk ülke oldu.

BREZİLYA'DAKİ TESTLERE GÖRE ETKİNLİK ORANI YÜZDE 50,4

CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50.4 oranında etkili olduğu açıklanmıştı. Araştırmacıların yayımladığı verilere göre, aşının daha önce açıklanan sonuçlardan daha az etkili olduğuna işaret edilmişti. Brezilya Covid-19'dan en kötü etkilenen ülkeler arasında.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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