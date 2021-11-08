Endonezya, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulamayı planlıyor - Haberler
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Endonezya, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulamayı planlıyor

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Endonezya, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulamayı planlıyor

Endonezya'da nüfusun yarısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanmasının ardından hatırlatma dozu uygulanması hedefleniyor.

Endonezya'da nüfusun yarısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanmasının ardından hatırlatma dozu uygulanması hedefleniyor.

Strait Times gazetesinin haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 50'sinin çift doz Kovid-19 aşısı olmasının ardından halka destekleyici aşılar yapmayı planladıklarını bildirdi.

Sadikin, hatırlatma dozunun aralıkta yapılmaya başlanmasının öngörüldüğünü aktararak, dünya genelinde aşı adaletsizliği olduğunun altını çizdi.

Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Endonezya'da nüfusun yüzde 29'unun Kovid-19'a karşı tam aşılandığı kaydedildi.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri
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