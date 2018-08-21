Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Moro Müslümanlarının kalkınması için Filipinler ile ortak hareket edeceklerini söyledi.

Marsudi, Filipinler Dışişleri Bakanı Alan Peter Cayetano ile başkent Cakarta'da bir görüşme yaptı.

Görüşmede, Filipinler'deki Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa ile bölgenin kalkındırılmasının ele alındığı belirtildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Retno, "Filipinler, Endonezyalı yatırımcıların Moro Müslümanlarının olduğu bölgede yatırım yapmasını istiyor. Endonezya, Bangsamoro'nun kalkınmasında rol alacak." ifadelerini kullandı.

Retno, Moro Müslümanlarının kapsamlı özerklikle yeni ekonomi sistemi oluşturacağını ve Endonezya'nın bu sistemin geliştirilmesine destek vereceğini kaydetti.

Retno, ekonomik ilişkilerin yanı sıra kültürel bağların da arttılacağına vurgu yaptı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'nı 27 Temmuz'da onaylamıştı. Yasanın, onaydan sonra en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Morolar

Filipinler'in Mindanao, Palawan ve Sulu takımadalarıyla diğer güney adalarında yaşayan Müslüman topluluklar Morolar ismiyle anılıyor.



Filipinler nüfusunun yüzde 11'ini oluşturan, yaşam biçimleri nedeniyle ön yargılara maruz kalan ve ihmal edilen Morolar, İslamiyeti 14. yüzyılda kabul etti.



Irksal ve kültürel açıdan Filipinliler'in büyük bölümüyle ortak kökeni paylaşan Morolar, yüzyıllarca sömürgeci İspanyollar ile Amerikalılara karşı mücadele verdi. 20. yüzyıla kadar kendi bağımsız devletlerinde yaşayan Morolar, 1946'da ABD sömürge yönetimi tarafından Hristiyan Filipinler idaresine bırakılınca bağımsızlıklarını kaybetti.



Moro halkı bu tarihten itibaren bağımsızlıklarını yeniden elde etmek için siyasi müzakere yollarını kullanmaya başladı.



Siyasi müzakerelerin sonuç vermemesi ve Müslüman halkı hedef alan saldırıların etnik temizliğe dönüşmesi, Moroların kendilerini korumak amacıyla 1970'li yıllarda silahlı mücadele kararı almasına neden oldu.



Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.



Moro halkının 10 milyonun üzerinde nüfusu bulunuyor.