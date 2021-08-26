Endonezya Ankara Büyükelçisi Iqbal'dan Vali Bilmez'e Ziyaret

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Vali Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Iqbal, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Bilmez ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Iqbal 2 gündür Van'da bulunduklarını ve misafirperverliklerinden dolayı Vali Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti. Büyükelçi Iqbal, Türkiye ile kardeş olduklarını belirterek, çok iyi ilişkiler kurduklarını ifade etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim kültürümüzde misafire çok kıymet verilir. Çünkü misafirin memnuniyeti bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez'in Endonezya Ankara Büyükelçisi'ne hediye vermesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre