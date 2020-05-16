Endonezya, ABD'nin Çin'deki yatırımları için yeni üs olmak istiyor
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Endonezya, ABD'nin Çin'deki yatırımları için yeni üs olmak istiyor

Endonezya, ABD'nin Çin'deki yatırımlarını kendi pazarına çekmek için özel ekonomik bölge kurmayı planlıyor.

Endonezya, ABD'nin Çin'deki yatırımları için yeni üs olmak istiyor
16.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:16

Endonezya, ABD'nin Çin'deki yatırımlarını kendi pazarına çekmek için özel ekonomik bölge kurmayı planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Çin'deki yatırımlarının yerini değiştirme isteğine karşılık Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Brebes bölgesinin taşınma yeri olarak hazırlandığı gündeme geldi.

Orta Cava eyaleti valisi Ganjar Pranowo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Joko Widodo ile ABD Başkanı Donald Trump arasında kendi bölgelerini kapsayacak şekilde yatırım görüşmeleri olduğunu belirtti.

Merkezi hükümetin, bölgelerinde yapılacak özel ekonomi bölgesi için yer önerisi konusunda kendisiyle temasa geçtiğini aktaran Pranowo, iki lider arasında yatırımların henüz detaylanmadığını ve şirketlere ilişkin de kendisine bilgi verilmediğini ifade etti.

Öte yandan Pranowo, Kendal, Jepara ve kuzey kıyı bölgelerinin Güney Kore, Japonya, Çin ve Avrupa ülkelerinin de yatırım hedefi olduğunu belirterek, Alman spor giyim devi Adidas'ın ayakkabı fabrikasını Brebes bölgesine taşıyacağını bildiğini ancak resmi taşınma tarihinin henüz kendisine ulaşmadığı bilgisini paylaştı.

4 bin hektarlık sanayi bölgesi planlanıyor

Endonezya Denizcilik ve Yatırım Bakanı Luhut Pandjaitan, geçen hafta, tarihini belirtmediği Widodo ve Trump arasındaki telefon görüşmesinde, ABD'nin Çin'deki şirketlerini Endonezya'ya taşıma konusunun ele alındığını açıklamıştı.

İki lider arasında özellikle ilaç sektörü için yatırımların konu olduğunu dile getiren Pandjaitan, Brebes'te 4 bin hektarlık alanın özel ekonomik alana dönüştürülmesinin planlandığını belirtmişti.

Widodo ve Trump, en son 24 Nisan'daki telefon görüşmesinde, salgınla mücadele ve Endonezya'ya solunum cihazı yardımının yanı sıra ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini ele almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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