Endonezya, 120 Arakanlının bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verdi

Endonezya'da, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu teknenin karaya çıkmasına izin verildi.

Mülteci işlerinden sorumlu yetkili Silahlı Wijaya, Bireuen kasabası yakınlarındaki mülteci dolu teknenin "insanlık adına" karaya çıkmasına izin verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Wijaya, söz konusu kararın, teknenin kötüye giden durumunun göz önünde bulundurularak alındığını kaydetti.

Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, tekneyi uluslararası sulara geri iteceklerini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 120 Arakanlı mülteciyi taşıyan teknenin sızıntı yaptığını, motorunun hasar gördüğünü belirterek teknenin alabora olma riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekmiş ve Endonezya hükümetine mültecilerin gemiden güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Söz konusu teknenin, 26 Aralık'ta Açe kenti kıyılarında görüldüğü ve içerisinde 60 kadın, 51 çocuk ve 9 erkek bulunduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Arakanlıların Malezya'ya gitmek amacıyla çıktıkları yolculukta 28 gündür denizde olduğu ve bölgedeki balıkçılar tarafından su, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldığı ifade ediliyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri

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