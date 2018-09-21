Endonazya'da Rüşvet Alan Memurun Apoletleri, Arkadaşlarının Gözü Önünde Söküldü

Endonezya'da rüşvet aldığı kanıtlanan memurun apoletleri, arkadaşlarının ve halkın gözü önünde söküldü. Üniforması çıkarılan memura sivil kıyafetler giydirilip, işine son verildi.

POLİS, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Endonezya'da rüşvet aldığı ispat edilen memurun apoletleri ve üniforması, arkadaşlarının gözü önünde söküldü. Üniforması çıkarılan memur, sivil kıyafetler giydirilip işine son verildi. Tüm bunlar iş arkadaşları ve halkın önünde yapıldığı esnada memur, gözyaşlarını tutamadı.