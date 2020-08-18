Endless Filmi
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“Endless”, birbirlerine deliler gibi aşık olan ancak ölümcül bir kazada yolları ayrılan 19 yaşındaki Chris ve Riley’e odaklanıyor. Chris kazadan sonra ölümle yaşam arasındaki arafta kalır. Riley’nin yas tutmasını izleyen acı içindeki Chris, bir süre sonra Riley ile iletişime geçmenin ve onunla yaşam ve ölümün de ötesinde kalan keyif verici ve son derece duygusal anlar yaşamanın bir yolunu bulur. Ancak Chris ve Riley eninde sonunda derslerin en zoru olan vazgeçmeyi öğrenmek zorunda kalır.
Yönetmen: Scott Speer
Senaryo: Andre Case, Oneil Sharma
Oyuncular: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton, Ian Tracey , Catherine Lough Haggquist, Eddie Ramos, Zoë Belkin , Famke Janssen, Patrick Gilmore, Barbara Meier, Aaron Pearl , Dennis Cound, Spencer Bach, Melanie Walden, Vince Walzak, BJ Harrison, Denise Wolfe, Alexa Barajas, Bradley James
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Endless
Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 09.10.2020
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Kaynak: InterSinema.com