Endless Filmi
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Endless Filmi

Endless filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Endless filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Endless Filmi
18.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:15

“Endless”, birbirlerine deliler gibi aşık olan ancak ölümcül bir kazada yolları ayrılan 19 yaşındaki Chris ve Riley’e odaklanıyor. Chris kazadan sonra ölümle yaşam arasındaki arafta kalır. Riley’nin yas tutmasını izleyen acı içindeki Chris, bir süre sonra Riley ile iletişime geçmenin ve onunla yaşam ve ölümün de ötesinde kalan keyif verici ve son derece duygusal anlar yaşamanın bir yolunu bulur. Ancak Chris ve Riley eninde sonunda derslerin en zoru olan vazgeçmeyi öğrenmek zorunda kalır.

Yönetmen: Scott Speer

Senaryo: Andre Case, Oneil Sharma

Oyuncular: Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton, Ian Tracey , Catherine Lough Haggquist, Eddie Ramos, Zoë Belkin , Famke Janssen, Patrick Gilmore, Barbara Meier, Aaron Pearl , Dennis Cound, Spencer Bach, Melanie Walden, Vince Walzak, BJ Harrison, Denise Wolfe, Alexa Barajas, Bradley James

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Endless

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 09.10.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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