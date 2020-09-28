Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü
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Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü

28.09.2020 09:32 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:36
Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü

Gaziantep'te düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Bağcılar Belediyesi temsil eden, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem, "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

Gaziantep'te düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin finalistin yarıştığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde Bağcılar Belediyesi temsil eden, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem, "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazandı. 

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2020 sona erdi. 84 ülkeden 5 bin finalistin katıldığı dünyanın en büyük havacılık festivalinde Bağcılar Belediyesi Enderunlu Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden 12 yaşındaki Kerem Gelir de yerini aldı. 

24-27 Eylül tarihleri arasında yaşanan festival heyecanı sona erdi. 21 farklı kategoride düzenlenen yarışlarda dereceye girenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende ödüllerini aldı. En iyilerin ter döktüğü etkinlikte Kerem Gelir'de, başta panik atak olmak üzere nefes sorunu yaşanan bütün hastalıklarda kullanılabilecek "Paniğini Maskele" projesiyle ödüle layık görüldü. Kerem, Sağlık ve İlk Yardım Kategorisi İlkokul/Ortaokul Seviyesi'nde "En İyi Sunum" ödülünü kazandı.

"BU ÖDÜL, KEREM İÇİN BİR BAŞLANGIÇ"

Elde ettiği büyük başarıdan dolayı Kerem'i tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirmeye ilgilerinin artırılmasının hedeflendiği festivalde bizi en iyi şekilde temsil eden Kerem'i tebrik ediyorum. Binlerce kişi arasından ödülle dönmek kolay değildir. Kerem azmetti ve başardı. İnanıyorum ki bu ödül, Kerem için bir başlangıç. Bağcılar ailesi olarak seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Kerem'in ödüllü projesi, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekmişti. Bayraktar "Çok ilginç ve değişik bir proje" dediği "Paniğini Maskele"yi çok beğenmişti.


Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü
Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü
Enderunlu Kerem, TEKNOFEST'ten ödülle döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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