Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest'e katılıyor
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Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest'e katılıyor

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'te ön elemeyi geçti.

Enderunlu çocuklar, 5 projeyle Teknofest'e katılıyor
07.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:19

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 5 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest'te ön elemeyi geçti. Festivalde yarışacak olan tasarımlardan en çok tren raylarını akıllı ray sistemine dönüştürerek kazalarını önlemeyi amaçlayan "Güvenilir Tren" projesi dikkat çekiyor.

Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençlerin önünü açmak ve bu alanlarda çalışmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 22-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılacak. Türkiye'nin en büyük havacılık festivali olan "Teknofest'te Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri "Afet Yönetimi", "sosyal İzolasyon" ile "Sağlık ve İlk Yardım" kategorilerinde sundukları projelerle ön elemeyi geçerek yarışma hakkı elde etti. 10 kişilik ekip, "Beni Benden Koru", "Hidrofobik Rögar", "Güvenilir Tren", "Can Sinyali" ve "Paniğini Maskele" isimli 5 projeyle teknoloji meraklılarının karşısına çıkacak.

Güvenilir Tren projesi öne çıkıyor

Finale kalan çalışmalardan "Beni Benden Koru" projesiyle engelli bireyin öfke anında bedenine verebileceği zararı en aza indirmek hedeflenirken; "Can Sinyali" ile denize düşen kişinin arama kurtarma ekiplerine kısaca bildirilmesi; "Hidrofobik Rögar" da geliştirilen dijital tabanlı kontrol sistemi kanalizasyon hatlarındaki tıkanıklıklara anında müdahale ederek tıkanıklığın bilgisini çalışanların cep telefonlarına bildirerek olası taşkınların önüne geçilmesi; "Paniğini Maskele" ile olası bir atak esnasında oksijen fazlalığına bağlı olarak gerçekleşen, bilinç kaybı veya baş dönmesi durumlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tasarılardan en çok dikkat çeken ise "Güvenilir Tren" projesi, bu proje oluşacak tren kazalarını büyük oranda azaltmayı planlıyor. Tren rayları bu sistem sayesinde akıllı ray sistemine dönüşmüş olacak. Bu program istasyon ile tren haberleşmesini sağlayan bilgisayarın ekranına yüklenecek ve sarsıntı anormalleşince program istasyonu uyaracak. İstasyonunda makinisti uyarmasıyla ve trenin durması sağlanacak.

Önemli gelişmelere imza atacaklar

Teknofest'te mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ön elemeyi geçerek finale yükselen çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki Gaziantep'te ilçemizi en iyi şekilde temsil edecek ve gelecekte de önemli gelişmelere imza atacaklar" dedi.

Enderunlu çocuklar geçen sene de festivale 7 projeyle yer almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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