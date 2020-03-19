Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında nereli?
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Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında nereli?

Ender Saraç, pazartesi günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç, karantinaya alındı. Yaşanan gelişme sonrası Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtları araştırıldı.

19.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:53
Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında nereli?

Ekranların en sevilen yüzlerinin başında gelen diyetisyen Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle geçtiğimiz pazartesi günü hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan Saraç'ın sonuçları bekleniyor. Peki, Ender Saraç kimdir? Ender Saraç kaç yaşında nereli?

ENDER SARAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1959 (61 yaşında), İzmir

: Benan Saraç (e. 2013), Sevgi Saraç (e. 1988–2011)

Ender Saraç, 1959 yılında İzmir'de doğmuş olup, Bornova Anadolu Lisesi'ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirmiştir. Erzurum ili İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinde mecburi hizmetini yaptı. Çorlu'da askerliğini Alay Tabibi olarak bitirdikten sonra İzmir'de Aile hekimliği ihtisasını tamamladı.

1990 Yılından bu yana Ayurveda çalışmaları yapan Ender SARAÇ İzmir'den İstanbul'a geldiği ilk yıllarda Nukhet Duru ile beraber UNİFORM Sağlık ve Estetik Merkezinde çalıştı. Daha sonra Türkiyenin ilk Doğal Tıp ve Estetik Merkezi olan HAY SAĞLIK Merkezini 1994'te kurdu, ve genişleterek bu güne kadar geldi. Ayrıca Türkiye'nin ilk Doğal Arınma Merkezi olan Ulustaki Doğa Arınma Merkezi'ninde kurucularındandır.

Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili Türkiyenin ilk Türkçe kitabı olan Doğan yayıncılığın' Ayurveda' kitabı kısa sürede 14. baskı yaparak uzun süre en çok satan kitaplar arasında yer aldı.

Türkiyede Doğal ve sağlıklı yaşamla ilgili bilincin geliştirilmesi konusunda bahsedilen şirketler ve kitabın dışında çok sayıda Televizyon programı, Yazılı basın Röpörtajı, Seminer, Konferans ve Panellerle oldukça yoğun bir çalışma yapan Ender Saraç Halen bir dönem kurduğu Doğal Tıp Derneği'nin Genel Başkanlığını da yürüttü.

Dr. Ender SARAÇ halen kendi kliniğinde görevine devam etmekte. Günümüzün sanat, politika ve iş dünyasından pek çok tanınmış kişi bu yöntem ile zayıflamakta, koruyucu hekimlik almakta veya hastalıklarına çare bulmaktadırlar.Ayurveda eğitimi ve Aile Hekimliği ihtisası olan Dr. Ender Saraç'ın ayrıca Sağlık Bakanlığından onaylı Akapunktur sertifikasıda bulunmaktadır.

20 yılı aşkın bir süredir Vejeteryan olan Ender SARAÇ uzun süredir bazı spiritüel tekniklerin ileri aşamalarınıda uygulamaktadır. Ender SARAÇ'ın 2. kitabı olan Ayurveda Sağlıklı Zayıflama kitabı, 2002 yılında piyasaya çıktı ve kısa sürede 21 baskı yaparak Türkiyenin en çok satan kitapları arasına girdi. Ve 2002 Nisan ayında 4 hafta süreyle Türkiyenin en çok satan kitabı oldu. Ender Saraç aynı zamanda Türkiyenin ilk diplomalı astrologlarından da olup Sağlık ve Astroloji alanında özel çalışmalar yapmaktadır.

Doğal ve Sağlıklı yaşamanın ve Doğal Tıp alanındaki özel çalışmaların yanı sıra Dr. Ender Saraç'ın ayrıca Ruhsal Gelişim Spirütüel Teknikler ve Pozitif Enerji Teknikler üzerine çalışmaları da toplumun yoğun ilgisini çekmektedir.

Ender Saraç aynı zamanda CNN-Türk,TRT-1 ve TRT-int, ATV gibi çeşitli kanallarda düzenli programlarda yapmış ve dönem dönem toplum sağlığını ilgilendiren konularda TV proglamlarına devam etmektedir.Saraç aynı zamanda Vatan gazetesininde yazarlarından olup halen sağlık yazılarına devam etmektedir.Ayrıca Shubuo ile beraber Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Zayıflama servislerinin içeriklerini de sağlamaktadır.

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