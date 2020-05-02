Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu
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Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu

Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu
02.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:00

Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programdaki konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç oldu.

Yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, belediye olarak alınan tedbirlerden bahsetti. "Nasıl herkes sosyal mesafeyi koruyup, maskesini takıp, sokağa çıkma yasağını uyguluyorsa, biz de genel tedbirleri aldık. Ayrıca ihtiyaçları olana yardım, rutin belediyecilik hizmetleri ve tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ramazan etkinliklerine sosyal medya üzerinden sizinle başladık. Öte yandan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunlarla beraber yeni projelerimiz olacak. Mahallelerdeki kanaat önderleri ile buluşma sosyal medyada halk meclisi ve gençlerle buluşma programları ile devam ettireceğiz. Tuzla halkına ve Tuzla dışındaki herkese hoş sohbetler diliyorum. Doktor Bey'e de selamlarımı saygılarımı iletirsiniz. İyi yayınlar diliyorum" diyerek programdan ayrıldı.

Programın konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç, Ramazan'da beslenme ve Covid-19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak verdi. Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak diyen Saraç, bu süreçte bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek izleyicilerine detaylı bilgiler aktarırken şu şekilde konuştu.

"Sosyal mesafe değil fiziki mesafe"

Fiziki mesafenin korona ile mücadele için hayati öneminden bahseden Saraç, "1.5-2 metre mesafe koymak doğru olacaktır. Sadece el yıkama yüzde 55, maske kullanımı yüzde 45 oranında koruma sağlarken, maske ve el yıkama beraber uygulandığında yüzde 65 koruma sağlar" dedi.

Küçük tedbirlerden de bahseden Saraç, "Maskeye karanfil yağı, kekik yağı sürerseniz çok faydası olur. Burun delikleri ile ağzın yakınına uygulayabilirsiniz. Ağzınızı sert diş fırçasıyla fırçalamayalım. Dışarıda yürüyen merdivenler, kapı gibi yerlere dokunduğumuzda sizden önce virüslü biri dokunmuş olabileceği için burnunuza, gözünüze dokunmayın. Sert diş fırçaları ağzınızda çizik oluşturacağı için dişi kanatabilir. Bu ise ağız mukozasında yuva oluşmasına ve virüslerin yayılmasına olanak sağlar. Yumuşak diş fırçası kullanmalıyız. Ayrıca göz kaşımaktan da kaçınmalıyız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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