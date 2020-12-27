Ender Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ender Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

27.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:07
Ender Doğan, AA'nın

Neyzen ve ses sanatçısı Ender Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Neyzen ve ses sanatçısı Ender Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Klasik Türk musikisi, tasavvuf müziği, Mevlevi müziği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat'ta çatışma" fotoğrafını seçen Doğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", sporda ise Tayfun Coşkun'un "Rodeo Gösterisi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Sudani ile Said'in fotoğraflarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, dünyanın çeşitli yerlerindeki acı olayların bütün hatıralarda yer etmesi, insanlığın merhametine hitap etmesi ve insanları haberdar etmesi bakımından bu gibi çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Dünyanın dikkatininin mazlum coğrafyalara çekilmesi bakımından buna benzer çalışmaların yapılmasının önemine dikkati çeken Doğan, "Bütün bunlara Batılı insanın gönlünü kıpırdatmaması acı bir olay gerçekten. Amaç çok güzel, gayret çok güzel, çaba çok güzel ama netice itibarıyla bir sonuç alamıyoruz. Batı'nın 'demokrat insanı' kendi toplumları dışındakilere, özellikle Müslüman toplumlara dönüp bakmıyor. Burada çocukların ölümü, savaşlarda insanların kaybı umurlarında olmuyor." şeklinde konuştu.

Yaşam kategorisindeki Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğraflarına da oy verdiğini belirten Doğan, bu fotoğrafların çekim açıları ve sanat kriterleri bakımından değerlendirildiğinde ilgi çekici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Esad Şani

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Deprem Elazığ İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ender Doğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 14:10:31. #1.15#
title