Ender Bey, 27 Yıldır Görmediği Annesine Kavuştu

Ender Bey, önceki günlerde 27 yıldır görmediği annesine kavuşmak için programa konuk olmuştu. Hayattaki tek amacının annesine kavuşmak olduğunu gözyaşlarını içinde anlatan Ender Bey'in annesi Nafiye Hanım bugün canlı yayına telefon ile bağlandı.

Ender Bey ve annesi Nafiye Hanım'ın görüşmesi stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.