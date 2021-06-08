Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman biyografisi!
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Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman biyografisi!

Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman biyografisi!
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman mesleği nedir? Ender Arıman hayatı ve biyografisi nedir?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman mesleği nedir? Ender Arıman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ENDER ARIMAN KİMDİR?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden emekli olan Tenor Ender Arıman, 1940 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun olduktan sonra, profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı. Sanatçı, sonrasında ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat hayatını sürdürüp, kurumdan emekli oldu.

Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazı opera eserleri;

W.A.Mozart/ Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo" , G.Donizetti/Don Pasquale 'Ernesto" , N.Kodallı/ Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A.Saygun/ Köroğlu/ "1. Köylü' , P.Mascagni/ Cavalleria Rusticana"Turiddu", G.Donizetti/ Aşk iksiri "Nemorino", J.Strauss/ Çingene Baron "Baron Barinkay", G.Puccini/ Tosca "Cavaradossi", C.Gounod/ Romeo ve Juliet ''Romeo'', G.Donizetti/ Lucia di Lammermoor "Edgardo", G.Verdi/ Attila "Foresto" , G.Puccini/ Madama Butterfly "Pinkerton", O.Demiriş/ Karyağdı Hatun "CanAli", O.Demiriş/ IV. Murat '1. İstanbullu' , P.İ.Çaykovski/ Yevgeni Onegin ''Lenski'' , G.Puccini/ Il Tabarro "Luigi", O.Demiriş/ Yusuf ile Züleyha "Yusuf" , G.Verdi/ Nabucco ''Ismaele'' , G.Verdi/ Rigoletto ''Mantua Dükü'', R.Wagner/ Uçan Hollandalı ''Erik''.

Sanatçı, ayrıca birçok konserde yer almış ve albüm çalışmaları da yapmıştır.

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Ender Arıman kimdir? Ender Arıman kaç yaşındaydı, neden vefat etti? Ender Arıman biyografisi! - Haberler
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