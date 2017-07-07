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Endemol Türkiye İflas Başvurusunda Bulundu

Ünlü yapım şirketi Endemol, finansal zorluklar nedeniyle iflasını duyurdu.

Endemol Türkiye İflas Başvurusunda Bulundu

Ünlü yapım şirketi Endemol, finansal zorluklar nedeniyle iflasını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com