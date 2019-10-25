"Endemik türleri sanayileştirerek ihracat yapmamız gerekiyor"

25.10.2019 19:21

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Endemik türlerin korunmasını sağlayarak tarımını yapmamız ve sanayileştirerek ihracatını yapmamız gerekiyor." dedi.

Aydın, komisyon üyeleriyle birlikte ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Daha sonra 280 bitki türünün faydalarının anlatımıyla sergilendiği Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi'ni ziyaret eden Aydın ve beraberindekiler, burada incelemelerde bulundu.

Aydın, müzedeki inceleme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmaları kapsamında çeşitli illere gittiklerini söyledi.

Bugün de Hatay'a geldiklerini ve kentin bitki çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu belirten Aydın, "Ülkemizde 12 bin üzerinde bitki çeşitliliği var ve bunların 3 bin 600'ü endemik... Yine Hatay'ımızda da 2 binin üzerinde bitki çeşitliliği var, 300'ün üzerinde de endemik türü var." dedi.

Aydın, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği açısından zengin olan Türkiye'nin dünya ekonomisinde önemli bir pay almasını amaçladıklarını söyledi.

2023'te hedef 5 milyar dolar

Dünya ekonomisinde tıbbı ve aromatik bitki hacminin 115 milyar dolar olduğunu ifade eden Aydın, "Bizim ülkemizde ise 500-600 milyon dolardan bahsediliyor. Biz diyoruz ki; bunları iyi bir şekilde değerlendirirsek 2023 yılında, buradan 5 milyar dolar gelirimizin olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu hedefe ulaşacaklarını aktaran Aydın, son yıllarda tıbbi ve aromatik bitki üretiminde bir farkındalık oluştuğunun da altını çizdi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatı konusunda çıkan sorunların çözümüyle ilgili kurumlara tavsiyelerde bulunacaklarını belirten Aydın, "Biz bunları ilaç yaparak, yağını çıkararak ihraç eder duruma getirmemiz gerekiyor veyahut ilaç sanayinde kullanmamız gerekiyor yoksa buradan dağdan topladığımızla beraber onu ihraç etmek değil... Hatta endemik türlerin korunmasını sağlayarak tarımını yapmamız ve sanayileştirerek ülke dışına ihracatını yapmamız gerekiyor." dedi.

Bir gazetecinin, hazırlanan raporun ne zaman meclis başkanlığına sunulacağını sorması üzerine Aydın, "21 Kasım'da komisyonumuz görevini tamamlamış olacak. Uzmanlarımızla beraber gördüklerimizi yazıyoruz, hemen hemen sonuna geldik. Şimdi buradaki gördüklerimizle beraber bunları ekleyeceğiz, 21 Kasım'da sunacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA