Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler - Haberler
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Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan Anadolu yaban koyununun doğal yaşamına ait görüntülerini paylaştı.

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Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan Anadolu yaban koyununun doğal yaşamına ait görüntülerini paylaştı. Karlı havada yemek bulmaya çalışan koyun yer aldığı görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban hayatına ait anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu kez de Anadolu muflonu olarak da bilinen ve Türkiye'nin endemik türleri arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamına ait görüntüleri paylaştı. Karlı havada yemek bulmaya çalışan koyun yer aldığı görüntüler kullanıcılar tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler

Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler

Endemik türler arasında yer alan Anadolu yaban koyunun doğal yaşamından görüntüler

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İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri

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