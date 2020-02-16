Endemik bitkiler büyükşehir korumasında

16.02.2020 16:07 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'ya özgü 391 bitki türünü koruma altına almak için çalışmalara başladı.



Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, paydaşlarla birlikte "Ankara'ya Özgü Endemik Bitkilerle Tanışalım" toplantısı düzenledi. Başkent'e özgü 391 bitki türünün korunması amacıyla düzenlenen toplantıya, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve üreticilerin katıldı. Toplantıda konuşan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Endemik bitkiler yola çıkış amaçlarımızdan biri. Ankaramız sanıldığından çok daha fazla endemik bitki türüne sahip. Bunlar gün geçtikçe yok oluyor. Şu an bütün dünyada yeni bir farkındalık var. Biz de bu konuda bir farkındalık oluşturup, vatandaşlarımızı bilgilendirelim istiyoruz. Değerli bilim insanlarının da değerli görüşleri ve katkılarıyla da endemik bitkilerimizi uygun olan parklarımıza ekip, vatandaşlarımızın görmesini sağlayacağız" diye konuştu.



Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Emre Yaprak ise, endemik bitkilere yönelik yaptığı bir çalışmayı anlatarak, "Beypazarı Geveni bitkisini gurbette koruma çalışması yaparken, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bahçesinde 4 metrekarelik bir alana bu bitkileri diktik. 4 yıldır bu bitkiler orada yaşıyor. Özellikle odamın karşısına ektirdim ki gelip geçenlerin dikkatini çekiyor mu diye kontrol etmek için. Gerçekten geçen on kişiden dördü bu bitkilerle ilgileniyor. O yüzden Ankara'da endemik bitkileri vatandaşlarımızla buluşturup, tanıştırmalıyız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA